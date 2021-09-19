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DÜNYA

Fransa'da ip cambazı 70 metre yükseklikte 600 metre ip üzerinde yürüdü

İhlas Haber Ajansı

FRANSA'nın başkenti Paris'te ip cambazı Nathan Paulin, Eyfel Kulesi'nin birinci katından Chaillot Tiyatrosu'na kadar olan 600 metreyi 70 metre yükseklikteki ipin üzerinde yürüyerek geçti.

FRANSA'nın başkenti Paris'te 27 yaşındaki ip cambazı Nathan Paulin, yürekleri ağza getiren bir gösteriye imza attı. Eyfel Kulesi'nin birinci katından Chaillot Tiyatrosu'na kadar olan 600 metreyi 70 metre yükseklikteki ipin üzerinde yürüyerek geçen Paulin, yürüyüşünü izleyenlerin alkışları eşliğinde başarı ile tamamladı.

Yalnızca 2,5 santimetre genişliğindeki bir ipin üzerinde yürüyen Paulin'in gösteri sırasından belinde güvenlik halatı olduğu aktarıldı. Zaman zaman yürüdüğü telin üzerine oturan ve yatan Paulin, kendisini izlemeye gelen yüzlerce kişiye şov yapmayı da ihmal etmedi.

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