Ersan Şen bombaları! Asgari ücret 4500-5000 lira, memura ve emekliye yüzde 25 zam

Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk TV'de katıldığı programda, 'iktidarın yerinde ben olsam' diyerek fahiş fiyatlarla mücadele için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: Asgari ücret 4500-5000 lira olmalı. Memura ve emekliye yüzde 25 zam yapılmalı. Yılda yüzde yüzde 25'ten fazla zam yapana 5-10 yıl ceza getirilmeli."

Hayat pahalılığı ve fahiş zamlar sonrası herkesin ortak tartışma konusu 'pahalı hayat' oldu. Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in moderatörlüğünde fahiş fiyat artışlarının nasıl önleneceği ve pahalılığın önüne nasıl geçileceği tartışıldı. Programa Prof. Dr. Ersan Şen'in iktidar ve muhalefete yaptığı öneriler damga vurdu.

Ersan Şen, fahiş fiyatlarla mücadele için iktidar ve muhalefete çözüm önerileri sundu. İktidara, "Asgari ücret 4500-5000 lira olmalı, Memura ve emekliye yüzde 25 zam yapılmalı, yılda yüzde yüzde 25'ten fazla zam yapana 5-10 yıl ceza getirilmeli" önerilerinde bulunan Şen'in muhalefete "81 ile 81 fabrika" vaadi önerisi de dikkat çekti.