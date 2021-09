Ebru Yaşar zirveye yerleşti! Sessize Aldım dinlenme rekorları kırıyor

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar Gülseven, Sessize Aldım şarkısı ile yaza damgasını vurdu. Gel de Sevme albümünden 'Sessize Aldım' şarkısına klip çeken Ebru Yaşar yine zirvedeki yerini almayı başardı.

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar dinlenme rekorları kıran ‘Gel de Sevme’ albümünün üçüncü klibini ‘Sessize Aldım’ şarkısına çekti. Yoğun istek alan hareketli parçaya Yeni Nesil Beach Peacock Şile’de Seçkin Süngüç yönetmenliğinde renkli bir klip çekildi. Kısa sürede müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkı, sadece tatil beldelerinde değil, her an her yerde müzikseverlerin ilk tercihi oldu.



Çekimler yaklaşık 24 saat sürdü. Güzel sanatçı, "Albümdeki şarkılara art arda klip çekmeye çalışıyorum. Klipleri istekler doğrultusunda, hayranlarım neyi istiyorsa neyi talep ediyorsa şarkı seçimini ona göre yapıyorum" dedi. Yaza damgasını vuran Sessize Aldım şarkısı müzikseverlerin en çok dinlediği eserler arasında yine ilk sıralarda yer alıyor. Müzikseverler tarafından büyük ilgi gören "Sessize Aldım" aldım dinlenme rekorları kırıyor.







Sessize Aldım sözleri

Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü

Ah sırat köprüsü

Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü

Ayın karanlık yüzü

Sessize aldım dünyayı

Huzuru huzuru dinliyorum

Sessize aldım dünyayı

Huzur mu kusur mu bilmiyorum

Bensiz devam et, hadi devam et

Yola devam et, düpe düz ihanet

Arkanı dönme bile, hadi devam et

Safkan ihanet

Sessize aldım dünyayı

Huzuru huzuru dinliyorum



Ebru Yaşar albümleri

1995 - Bu Sahilde

1997 - Sevenler Ölmez

1999 - Seni Anan Benim İçin Doğurmuş

2003 - Aşkımız Buraya Kadar

2006 - Yeşillenirim

2008 - Seviyorum Seni

2011 - Delidir

2013 - Sanat-ı Ebru

2017 - Haddinden Fazla

2021 - Gel de Sevme (Nisan ayında)







Ebru Yaşar 'single'ları

2012 - Ağlayamıyorum

2014 - Cumartesi

2019 - Alev Alev

2020 - Kalmam



Ebru Yaşar kimdir?

Ağrılı memur bir ailenin çocuğu olan Ebru Yaşar, 8 Ağustos 1977'de Ankara'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldi ve müzik hayatına başladı. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılının Mayıs ayında Ebru Yaşar Bu Sahilde adlı ilk albümünü piyasaya çıkardı. İş insanı Necat Gülseven ile evli olan Ebru Yaşar'ın Hasan Poyraz ve Ebru Su adında ikiz çocukları var.