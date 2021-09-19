Ebru Yaşar zirveye yerleşti! Sessize Aldım dinlenme rekorları kırıyor
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar Gülseven, Sessize Aldım şarkısı ile yaza damgasını vurdu. Gel de Sevme albümünden 'Sessize Aldım' şarkısına klip çeken Ebru Yaşar yine zirvedeki yerini almayı başardı.
Ünlü sanatçı Ebru Yaşar dinlenme rekorları kıran ‘Gel de Sevme’ albümünün üçüncü klibini ‘Sessize Aldım’ şarkısına çekti. Yoğun istek alan hareketli parçaya Yeni Nesil Beach Peacock Şile’de Seçkin Süngüç yönetmenliğinde renkli bir klip çekildi. Kısa sürede müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkı, sadece tatil beldelerinde değil, her an her yerde müzikseverlerin ilk tercihi oldu.
Çekimler yaklaşık 24 saat sürdü. Güzel sanatçı, "Albümdeki şarkılara art arda klip çekmeye çalışıyorum. Klipleri istekler doğrultusunda, hayranlarım neyi istiyorsa neyi talep ediyorsa şarkı seçimini ona göre yapıyorum" dedi. Yaza damgasını vuran Sessize Aldım şarkısı müzikseverlerin en çok dinlediği eserler arasında yine ilk sıralarda yer alıyor. Müzikseverler tarafından büyük ilgi gören "Sessize Aldım" aldım dinlenme rekorları kırıyor.
Sessize Aldım sözleri
Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü
Ah sırat köprüsü
Aşk değil mübarek sanki ömür törpüsü
Ayın karanlık yüzü
Sessize aldım dünyayı
Huzuru huzuru dinliyorum
Sessize aldım dünyayı
Huzur mu kusur mu bilmiyorum
Bensiz devam et, hadi devam et
Yola devam et, düpe düz ihanet
Arkanı dönme bile, hadi devam et
Safkan ihanet
Sessize aldım dünyayı
Huzuru huzuru dinliyorum
Ebru Yaşar albümleri
1995 - Bu Sahilde
1997 - Sevenler Ölmez
1999 - Seni Anan Benim İçin Doğurmuş
2003 - Aşkımız Buraya Kadar
2006 - Yeşillenirim
2008 - Seviyorum Seni
2011 - Delidir
2013 - Sanat-ı Ebru
2017 - Haddinden Fazla
2021 - Gel de Sevme (Nisan ayında)
Ebru Yaşar 'single'ları
2012 - Ağlayamıyorum
2014 - Cumartesi
2019 - Alev Alev
2020 - Kalmam
Ebru Yaşar kimdir?
Ağrılı memur bir ailenin çocuğu olan Ebru Yaşar, 8 Ağustos 1977'de Ankara'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldi ve müzik hayatına başladı. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılının Mayıs ayında Ebru Yaşar Bu Sahilde adlı ilk albümünü piyasaya çıkardı. İş insanı Necat Gülseven ile evli olan Ebru Yaşar'ın Hasan Poyraz ve Ebru Su adında ikiz çocukları var.