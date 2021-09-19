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Rıdvan Dilmen: TRT'den 1 TL para almadım

Rıdvan Dilmen, TRT ile yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddialarına yanıt verdi.

TRT Spor'da yayınlanan Yüzde 100 Futbol programının yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT'den yılda 8.5 milyon TL maaş aldığı yönündeki iddialara canlı yayında yanıt verdi.

Rıdvan Dilmen, yaptığı açıklamada, "TRT'den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum. Sözleşmem de yok, sözleşme dahi yapmadım. Sağ olsunlar beni ekranda görmek istediler, hem kurum hem vatandaş. İstemeyen olabilir, beğenmeyen olabilir, ona da saygı duyuyorum. Türkiye'nin yüzde 99'una ulaşan bir kanalda olduğum için ben mutluyum" ifadelerini kullandı.

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