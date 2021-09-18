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Ankara'dan feci görüntü! Eve tuvaletini yapan kedisine şiddet uyguladı

ANKARA'da, evin içine tuvaletini yaptığı iddiasıyla sahibi tarafından şiddete uğrayan kedi, hayvan severlerin girişimi sayesinde kurtarıldı. Kedinin sahibi tarafından şiddete uğradığı anlar ise mahalle sakinlerince görüntülendi.

Ankara'da iddiaya göre, apartmanda yaşayan kişi, bir yıl önce sahiplendiği kediyi evin içine tuvaletini yaptığı gerekçesiyle darbetti. Kediye uygulanan şiddet anları ise mahalle sakinleri tarafından görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olması üzerine hayvanseverler harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve hayvanseverler, şiddet mağduru kediyi korumaya aldı. Kediye şiddet uygulayan kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, darbedilen kedinin ise sağlık kontrolü ve tedavisinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

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