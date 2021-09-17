BIST 1.419
DOLAR 8,60
EURO 10,13
ALTIN 486,14
YEREL

Bunu yapan insan olamaz! Bursa'da pes dedirten vicdansızlık

BURSA’nın Gemlik ilçesinde bir kamyonet sürücüsü Paşa isimli köpeği ezerek arkasına bakmadan kaçtı. Hayvan Barınağı’na götürülen yaralı köpek kurtarılamadı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ziya Kaya Mahallesi’nde hafif ticari aracın köpeğe çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gece seyir halindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptıktan sonra yoluna devam etti. Yaralanan köpek durumun fark edilmesinin ardından sahipleri tarafından Gemlik Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürüldü.

Durumu ağır olan köpek, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Köpek sahipleri zanlının bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat ederken, sürücüleri hayvanlara sahip çıkmaları ve araç kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardılar.


Olay yerinden uzaklaştı
Öte yandan aracın köpeğe çarpma anı, güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, aracın yolun karşısında geçmeye çalışan köpeğe çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İda Kasırgası'nın vurduğu ABD'de timsahın midesinde insan kalıntıları bulundu
İda Kasırgası'nın vurduğu ABD'de timsahın midesinde insan kalıntıları bulundu
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
GSB sonuçları 2021 güvenlik görevlisi alım sonuçları sorgulama
GSB sonuçları 2021 güvenlik görevlisi alım sonuçları sorgulama
Muğla'da 3 günde yıldırım düşmesi sonucu 37 yangın çıktı!
Muğla'da 3 günde yıldırım düşmesi sonucu 37 yangın çıktı!
Gülhane tramvay durağında feci kaza! Yaşlı adam durakla tramvay arasında sıkıştı
Gülhane tramvay durağında feci kaza! Yaşlı adam durakla tramvay arasında sıkıştı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert cevap: Sen ülkeninin mahallelerini satmış birisin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert cevap: Sen ülkeninin mahallelerini satmış birisin
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe karşılaşması Alman basınında! Son dakikada nakavttan kurtuldu
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe karşılaşması Alman basınında! Son dakikada nakavttan kurtuldu
Evlat nöbetindeki anne: Gençlerimizin yarısı dağda yarısı toprağın altında
Evlat nöbetindeki anne: Gençlerimizin yarısı dağda yarısı toprağın altında
İzmir'de yakınları haber alamadı! Eve giren ekipler şok oldu
İzmir'de yakınları haber alamadı! Eve giren ekipler şok oldu
Otomobil devi Renault 2 bin kişiyi işten çıkartacak
Otomobil devi Renault 2 bin kişiyi işten çıkartacak