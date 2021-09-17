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Kanal D Arka Sokaklar 16. sezon yeni bölüm için geri sayım başladı

KANAL D’nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'ın yeni sezonu 595. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen dizinin16. sezonunun ilk bölümü bu akşam saat 20.00’de ekranda olacak.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz’un üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar”, yeni sezonuyla seyirciyle buluşuyor. Yaz boyunca yeni sezonun gelmesini ve yeni bölümleri bekleyen izleyiciler için bugün heyecan dorukta... Zira sezon finalinden bu yana dizinin ana kadrosunda köklü değişimler yapıldığı ve nedeyse demirbaş denilecek oyuncuların tamamının diziden ayrıldığı ve yerlerine kimlerin geçeceği konuşuldu... Yeni sezonun ilk bölümünde diziden kimin ayrıldığı, kimlerin dahil olduğu açıkça ortaya çıkacak.

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