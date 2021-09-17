Müge Anlı'yı bile ağlattılar Almanya'ya evlatlık verilen Mardinli Vedat Şen annesine kavuştu

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Almanya'ya evlatlık verilen Mardinli Vedat Şen'in kardeşleri ve babasıyla stüdyoda kavuşma anları izleyenleri duygulandırdı. Müge Anlı, annesi ve kardeşleriyle tek tek sarılan Vedat'ın sevincini görünce gözyaşlarını tutamadı.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında filmleri aratmayan bir kavuşma anı yaşandı. Gerçek ismi Vedat Şen olan ve 33 yıl önce annesinin camii avlusuna bırakmasının ardından Alman bir aile tarafından evlatlık alınıp bir Hristiyan olarak büyütülen Alexander Schlienbecker Müge Anlı'nın programında anne-babasını buldu. Dünkü programda telefon ile baba-oğul görüşmesi gerçekleştirildi bugün ise Vedat hem babasıyla hem de kardeşleriyle tek tek sarıldı. Vedat Şen annesi Fatma Hanım stüdyoya gelince, Vedat'ın 33 yıl önce koptuğu annesiyle kavuşma anı Müge Anlı dahil herkesi gözyaşlarına boğdu. Vedat Şen'in annesi Fatma Hanım'ın eğitimsiz ve çaresizliğinden, mesleği olmayışından dolayı çocuklarını camii avlusuna bırakmak zorunda kalışından etkilenen Müge Anlı, canlı yayında 80 milyona ders niteliğinde bir konuşma ile seslendi.

Müge Anlı tüm Türkiye'ye seslendi: Kız çocuklarını okutun!

"Kız çocukları mutlaka okumalı, parasını kazanmalı" diyen Anlı, erkek egemen bir dünyada kadınların uğradıkları haksızlık ve karşılaştıkları zorluklara çok üzüldüğünü ifade ederek kadınların, kız çocukların okutulması gerçeğini bir kez daha ekranlardan Tüm Türkiye'ye anlattı.