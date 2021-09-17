BIST 1.419
DOLAR 8,60
EURO 10,14
ALTIN 487,75
MAGAZİN

Müge Anlı'yı bile ağlattılar Almanya'ya evlatlık verilen Mardinli Vedat Şen annesine kavuştu

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Almanya'ya evlatlık verilen Mardinli Vedat Şen'in kardeşleri ve babasıyla stüdyoda kavuşma anları izleyenleri duygulandırdı. Müge Anlı, annesi ve kardeşleriyle tek tek sarılan Vedat'ın sevincini görünce gözyaşlarını tutamadı.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında filmleri aratmayan bir kavuşma anı yaşandı. Gerçek ismi Vedat Şen olan ve 33 yıl önce annesinin camii avlusuna bırakmasının ardından Alman bir aile tarafından evlatlık alınıp bir Hristiyan olarak büyütülen Alexander Schlienbecker Müge Anlı'nın programında anne-babasını buldu. Dünkü programda telefon ile baba-oğul görüşmesi gerçekleştirildi bugün ise Vedat hem babasıyla hem de kardeşleriyle tek tek sarıldı. Vedat Şen annesi Fatma Hanım stüdyoya gelince, Vedat'ın 33 yıl önce koptuğu annesiyle kavuşma anı Müge Anlı dahil herkesi gözyaşlarına boğdu. Vedat Şen'in annesi Fatma Hanım'ın eğitimsiz ve çaresizliğinden, mesleği olmayışından dolayı çocuklarını camii avlusuna bırakmak zorunda kalışından etkilenen Müge Anlı, canlı yayında 80 milyona ders niteliğinde bir konuşma ile seslendi.

Müge Anlı tüm Türkiye'ye seslendi: Kız çocuklarını okutun!

"Kız çocukları mutlaka okumalı, parasını kazanmalı" diyen Anlı, erkek egemen bir dünyada kadınların uğradıkları haksızlık ve karşılaştıkları zorluklara çok üzüldüğünü ifade ederek kadınların, kız çocukların okutulması gerçeğini bir kez daha ekranlardan Tüm Türkiye'ye anlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Prof. Dr. Celal Şengör taciz olayı: 'Saniye'nin eteğini kaldırdım kıçına tokat attım'
Prof. Dr. Celal Şengör taciz olayı: 'Saniye'nin eteğini kaldırdım kıçına tokat attım'
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Koronalı genç kadın sokakta yakalandı! 'İsterseniz 10 bin lira ceza yazın
Koronalı genç kadın sokakta yakalandı! 'İsterseniz 10 bin lira ceza yazın
Gençler çağırdı Selçuk Bayraktar Mirkelam müziği eşliğinde koştu
Gençler çağırdı Selçuk Bayraktar Mirkelam müziği eşliğinde koştu
Yaşar İpek'ten THY isyanı: Diyarbakır uçağı Urfa'ya indi, 6 saattir havadayız!
Yaşar İpek'ten THY isyanı: Diyarbakır uçağı Urfa'ya indi, 6 saattir havadayız!
Orhan Gencebay'ın oğlunun düğününde ünlü çiftlerden romantik dans
Orhan Gencebay'ın oğlunun düğününde ünlü çiftlerden romantik dans
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan evlendi Çırağan'a ünlü yağdı!
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan evlendi Çırağan'a ünlü yağdı!
Fatih Terim İtalyanca soruyu tercüme edip aynı dille cevapladı
Fatih Terim İtalyanca soruyu tercüme edip aynı dille cevapladı
Kazara Aşk 12. bölüm fragmanı
Kazara Aşk 12. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm fragmanı