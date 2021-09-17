BIST 1.419
DOLAR 8,60
EURO 10,13
ALTIN 486,14
GÜNCEL

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo Türk mü? Büyükanneleri ve dedesi Mehmet kim?

İNGİLTERE'nin İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) Ticaret Müsteşarı olarak göreve başlayan Kenan Poleo, Türkçe video ile ailesinin zengin köklerini ve Türklüğünü anlattı. Poleo, "Türkçe'yi büyükannelerim Rabiye ve Fatma ile dedem Mehmet'ten öğrendim. Yüzde yüz Britanyalıyım ve Londralıyım ama Kıbrıs kökenliyim" dedi.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) Ticaret Müsteşarı olarak göreve başlayan Kenan Poleo, ailesinin Kıbrıs kökenlerini anlattığı bir video çekti. Poleo, Türkçe'yi büyükanneleri ve dedesinden öğrendiğini söyledi.

Twitter hesabından "Merak edenler için ailemin zengin bölgesel kökenlerini anlattığım videom burada" mesajıyla bir video paylaşan Poleo, "Yüzde yüz Britanyalıyım ve Londralıyım ama Kıbrıs kökenliyim" dedi.
Poleo, ebeveynlerinin 1950'li yıllarda Kıbrıs'tan Londra'ya taşındığını, kendisinin de Türkçeyi büyükanne ve büyükbabasından öğrendiğini anlattı.


Kenan Poleo kimdir?
Kenan Poleo Birmingham Üniversitesi’nde Doğu Akdeniz Tarihi bölümünü tamamlayıp, Londra Üniversitesi’nde Türk Çalışmaları (Türkoloji) alanında yüksek lisans yaptı. Kenan Poleo, İstanbul’a atanmadan önce, Birleşik Krallık Avrupa Ticaret Müsteşarı Yardımcısı olarak Almanya’nın başkenti Berlin’de görev yapmaktaydı.

Poleo önceki görevleri sırasında, işletmeler için yenilikleri ve uluslararası işbirliğini destekleyen Innovate UK’de Küresel Yöneticilik ve yine Berlin’deki Birleşik Krallık Büyükelçiliği bünyesinde yer alan Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Ağı’nın Avrupa, Rusya ve Türkiye Bölge Direktörlüğü gibi roller üstlendi.

Birleşik Krallık hükümeti içerisinde; AB Enerji ve Çevre Mevzuatları Genel Müdür Yardımcılığı, Birleşik Krallık Üretim Stratejisi Genel Müdür Yardımcılığı ve Kimyasal Maddeler Sektörü ve Afet Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı gibi birçok üst düzey görevde bulunan Poleo Slovenya’nın enerji ve iklim değişikliği konularında çalışmaların yoğun olduğu AB Başkanlığı sırasında ulusal uzman olarak bu ülkede görevlendirildi.

Birleşik Krallık hükümeti için çalışmaya başlamadan önce, Ulusal Sağlık Sistemi’nde (NHS) önce pratisyen sonra yönetici olarak çalışan Kenan Poleo, cinsel sağlık, HIV/AIDS, göçmen ve evsiz sağlığı ve siyahlar ve etnik azınlık topluluklarından gelen kişilerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması gibi alanlarda görev aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kars'ta hortum kabusu! Korku dolu anlar yaşandı
Kars'ta hortum kabusu! Korku dolu anlar yaşandı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Aldatılma itirafı! 'Yakaladım' deyip canlı yayında Buket Aydın itiraf etti: Asla kabul etmiyorum
Aldatılma itirafı! 'Yakaladım' deyip canlı yayında Buket Aydın itiraf etti: Asla kabul etmiyorum
Türk Youtuber el derisinin altına çip taktırdı! Iron Man kostümü ile tanınmıştı
Türk Youtuber el derisinin altına çip taktırdı! Iron Man kostümü ile tanınmıştı
İstanbul'da bir anda fenalaşıp kanlar içinde kaldı! Midesinden bakın ne çıktı
İstanbul'da bir anda fenalaşıp kanlar içinde kaldı! Midesinden bakın ne çıktı
Müge Anlı'yı bile ağlattılar Almanya'ya evlatlık verilen Mardinli Vedat Şen annesine kavuştu
Müge Anlı'yı bile ağlattılar Almanya'ya evlatlık verilen Mardinli Vedat Şen annesine kavuştu
Prof. Dr. Celal Şengör taciz olayı: 'Saniye'nin eteğini kaldırdım kıçına tokat attım'
Prof. Dr. Celal Şengör taciz olayı: 'Saniye'nin eteğini kaldırdım kıçına tokat attım'
Koronalı genç kadın sokakta yakalandı! 'İsterseniz 10 bin lira ceza yazın
Koronalı genç kadın sokakta yakalandı! 'İsterseniz 10 bin lira ceza yazın
Adana'da eşi covid-19'a yakalandı damat seslendi: Faydasını göremedik
Adana'da eşi covid-19'a yakalandı damat seslendi: Faydasını göremedik
Gençler çağırdı Selçuk Bayraktar Mirkelam müziği eşliğinde koştu
Gençler çağırdı Selçuk Bayraktar Mirkelam müziği eşliğinde koştu