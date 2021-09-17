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BİLİM - TEKNOLOJİ

Türk Youtuber el derisinin altına çip taktırdı! Iron Man kostümü ile tanınmıştı

Yaptığı Iron Man kostümü ile adından söz ettiren Türk YouTuber Tolga Özuygur el derisinin altına çip taktırdı.

Yaptığı ilginç buluşlar ve demir adam zırhı ile ismini duyuran YouTuber Tolga Özuygur, bu kez derisinin altına NFC çipi yerleştirdi. Özuygur, çipi, ofisinin kapısını veya aynı iletişim protokolünü kullanan cihazları programlayarak tıpkı bir anahtar gibi kullanabiliyor.

Bilim kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz teknolojiyi Türk YouTuber Tolga Özuygur hayata geçirdi. Yaptığı Iron Man kostümü ile adından söz ettiren Türk YouTuber Tolga Özuygur, bu kez derisinin altına çip yerleştirdi. Projeyi hayata geçirmek için bıçak altına yatan Özuygur, minik bir operasyonla NFC çipini derisinin altında enjekte ettirdi. O anları saniye saniye kaydeden Özuygur, sosyal medya hesabından yayınladı.

Özuygur el derisinin altına yerleştirdiği implant ile RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) ve NFC teknolojilerini kullanabiliyor. Çipi bilgisayardan düzgün çalışıp çalışmadığını test etti. Ardından daha önce ofisinin kapısını kurduğu ses komutu ile açılan sisteme RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) ve NFC teknolojilerini okuyan bir sistem entegre etti.

Elinde olan çipi kapıyı açması için bilgisayardan kodlama yaparak kapının açılmasını sağladı. Derisinin altına yerleştirilen bu çip kodlandığı zaman onu görebilen elektronik sistemlerle etkileşime girebiliyor. Ancak yerleştirdiği bu impilant ile temassız ödeme yapılamıyor. Youtuber izleyenleri de bu konuda özenmemeleri için de uyarıda bulundu.

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