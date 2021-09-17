BIST 1.419
DOLAR 8,60
EURO 10,13
ALTIN 486,14
YEREL

İstanbul'da HES kodu fırsatçılığı! Turistlerin yakalarından düşmüyorlar

İSTANBUL'da toplu ulaşımı kullanmak isteyen turistlere HES kodu yüklenmiş İstanbulkart satan ya da geçmesi için yerine turnikeye kart basan bazı kişiler para alıyor.

İstanbul'da Tarihi Yarımada'nın belli bölgelerindeki toplu ulaşım noktalarında bulunan kart yükleme noktalarında bazı kişilerin beklediği görüldü. Bu kişiler toplu taşımaya binmek isteyen turistlere para karşılığında HES kodu yüklenmiş İstanbulkart satma teklifinde bulunurken, bazıları da turnikeye kadar eşlik ettikleri turistlere yine para karşılığında Akbil (İstanbulkart) basıyor.

Satıcılar ellerinde tuttukları kartları HES kodu girmiş olarak hazır bulunduruyor. HES kodu sınırı bulunmayan kartlar dolayısıyla satıcılar birden fazla karta HES kodu girebiliyor.

Kart almak isteyenlere yardım ettiğini öne süren ve turistlere yardım etmek için bu işi yaptığını iddia eden bir satıcı, AA'nın kamerasına "2 lira kazanıyorum, para kazanıyorum sadece." dedi.

İşlemi nasıl yaptığı hakkında bilgiler de veren satıcı, "HES kodu yükleyenler genelde Aksaray'da" diye konuştu.

HES kodu kullanılmayan biletlerin de satışı sürüyor

Turnikeye eşlik ederek kendisi için Akbil basan bir kişiye 10 lira verdiğini söyleyen bir yabancı turist ise "Yardımcı olabileceğini söyledi." şeklinde konuştu. Bir başka turist ise illegal olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Eminönü-Kadıköy iskelesinin bulunduğu alana HES kodu yüklemek isteyen turistler için "Beyaz Masa" da konulurken, satış yapılan noktaya çok yakın bir mesafede duran zabıta ekiplerine şikayette bulunan AA ekibine, müdahale edemeyecekleri, yakın zamanda bir arkadaşlarının şiddete maruz kaldığı yanıtı verildi.

Öte yandan, Biletmatik gişelerinde ise 6 liralık tek kullanımlık HES kodu kullanılmayan biletlerin de satışı sürüyor. Bazı Biletmatik'lerde ise tek kullanımlık bilet bulunmuyor.

İstanbul'da 15 Ocak 2021'den itibaren toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkart'lar geçersiz sayılıyor. Yabancı uyruklu yolcularsa HES yazıp bir boşluk bırakarak 99 ile başlayan yabancı kimlik numarasını yazıp yine bir boşluk bırakarak doğum yılını da yazdıktan sonra mesajı 2023'e SMS olarak göndererek tanımlama yapabiliyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İki bacağını kaybetmesine rağmen hayata küsmedi! Koronavirüsten öldü
İki bacağını kaybetmesine rağmen hayata küsmedi! Koronavirüsten öldü
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert cevap: Sen ülkeninin mahallelerini satmış birisin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert cevap: Sen ülkeninin mahallelerini satmış birisin
Evlat nöbetindeki anne: Gençlerimizin yarısı dağda yarısı toprağın altında
Evlat nöbetindeki anne: Gençlerimizin yarısı dağda yarısı toprağın altında
İzmir'de yakınları haber alamadı! Eve giren ekipler şok oldu
İzmir'de yakınları haber alamadı! Eve giren ekipler şok oldu
Samsun Sağlık Müdürü'nden korkutan açıklama: Vaka artışı hastanelere yansımaya başladı
Samsun Sağlık Müdürü'nden korkutan açıklama: Vaka artışı hastanelere yansımaya başladı
Halis Serbest yaşıyor mu Bergen'in kocası son hali nasıl?
Halis Serbest yaşıyor mu Bergen'in kocası son hali nasıl?
Karadeniz'de tezgahlar vatandaşın yüzünü güldürdü! İşte balık fiyatları...
Karadeniz'de tezgahlar vatandaşın yüzünü güldürdü! İşte balık fiyatları...
Bakan Yanık: Sel ve yangın felaketleri için 124,3 milyon TL nakdi yardım yapıldı
Bakan Yanık: Sel ve yangın felaketleri için 124,3 milyon TL nakdi yardım yapıldı
GSB temizlikçi kura sonuçları 2021 sorgulama TC ile isim listesi
GSB temizlikçi kura sonuçları 2021 sorgulama TC ile isim listesi