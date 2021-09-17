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Bursa'da elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesinde meydana gelen feci olayda bir işçi, 1 buçuk tonluk elektrik trafosunun altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar ise şantiyenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Forklift sürücüsünün ehliyeti olmadığı ortaya çıktı.

BURSA merkez Osmangazi ilçesinde bulunan ve yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesinde meydana gelen olayda; forklift sürücüsü 30 yaşındaki T.Ç., TIR'da yüklü olarak bulunan 1 buçuk tonluk elektrik trafosunu indirmeye çalıştığı sırada forklift ayaklarında bulunan trafo devrilerek 35 yaşındaki Şerif Özdemir'in üzerine düştü. O sırada Özdemir'in yanında bulunan iki arkadaşı da trafonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Trafonun altında kalan Özdemir'i çıkartmak için şantiyede bulunan bütün arkadaşları seferber oldu. O anlar ise şantiyenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Diğer yandan sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Özdemir'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sonrasında 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. Forklift sürücüsü T.Ç.'nin Demirtaş Polis Karakolundaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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