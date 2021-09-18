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Beylikdüzü'nde alkollü sürücü markete böyle daldı o anlar güvenlik kamerasına takıldı

İhlas Haber Ajansı

Beylikdüzü’nde alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki markete girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kavaklı Mahallesi Batı Trakya Bulvarı’nda sabah saat 06.50 sıralarında meydana gelen olayda, alkollü olduğu ileri sürülen aşırı hızlı sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki markete girmişti.

Kazaya ilişkin güvenli kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde caddede hızla ilerleyen otomobil önce yol kenarındaki bahçe duvarını aşıyor, ardından marketin camlarına çarpıyor.

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