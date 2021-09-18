Devlet Bahçeli'den bir şeyler bekliyorlardı ama...

Kaleme aldığı kitapta "günaydın" ve "tünaydın" ifadelerini cahiliye dönemi ile ilişkilendiren Diyanet İşleri Ali Erbaş, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı.

Peygamberimizin selam tavsiyesine geçiş sürecini anlatırken konunun anlaşılması için günümüzden örnek verdiğini dile getiren Erbaş, "Hiçbir yerde 'Günaydın demek cahiliye adetidir' ya da 'Günaydın demeyiniz' gibi bir sözüm asla olmamıştır.

Kaldı ki ben de zaman zaman aynı hitap şeklini kullanıyorum" ifadelerini kullandı. Gazeteci Hadi Özışık Perde Arkası programında bu konuyu masaya yatırdı Özışık ''Ali Erbaş üzerinden iktidarı yıpratmaya çalışıyorlar'' dedi.