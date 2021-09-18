Tavuk şiş nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!

Bu akşam enfes bir tavuk şişle sofralarınızı renklendirmeye ne dersiniz? İşte tarifi...

Tavuk şiş, mutfağımızın sevilen lezzetlerinden biri. Yanında pilav ve patates ile servis edildiğinde de tadına doyum olmuyor. Ayrıca hazırlaması da çok kolay. Tavuk şişi fırında pişirebileceğiniz gibi tavada da yapabilirsiniz.

Dilerseniz şişe dizerken aralara domates ve biber de ekleyebilirsiniz. Bu nefis yemeği kısa sürede hazırlayıp sofranıza renk katın. İşte tavuk şiş tarifi...