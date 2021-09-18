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YEREL

Akaryakıt istasyonunda araba alev aldı o anlar kamerada

Anadolu Ajansı

Çanakkale'de yakıt dolumu sonrası çalıştırıldığı anda alev alan araçtaki yangını, istasyon görevlileri söndürdü.

Çanakkale-İzmir kara yolunda bulunan akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, yakıt aldıktan sonra tekrar aracını çalıştırdı.

Yakıt pompalarının önünde bulunan araç, çalıştırıldığı esnada motor bölümünden patlayarak alev aldı. Patlamanın ardından araçtan inen sürücü, eşi ve bebeğiyle kaçarak uzaklaştı.

İstasyon görevlilerinin müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.
Olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

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