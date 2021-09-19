İstanbul'da herkesi korkutan görüntü! Bulutların arasından çıktı gören inanamadı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış ve yıldırım etkili olurken, şehrin semalarında insan silüetinde bulut oluştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki silüet, çoğunlukla "Yıldırımların efendisi" olarak anılan dünyaca ünlü mucit Nikola Tesla'ya benzetildi.

İstanbul'da bir süreden bu yana beklenen yağış etkisini gösterdi. Bazı evlerin çatısı uçarken, ağaçlar ve direkler de devrildi. Yıldırımların sahne aldığı geceye damga vuran ise "Yıldırımların efendisi" olarak bilinen Nikola Tesla'nın silüetinin İstanbul semalarında görülmesi oldu.

Yıldırımların arasından belirdi

Yağışın ardından yıldırımların arasında esrarengiz bir görüntü belirdi. Görüntülerin Hava Forum sitesi tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından silueti hayalete ve ayıya benzetenler olsa da birçok kullanıcı, bu silüeti aynı zamanda "Yıldırımların efendisi" olarak tanınan Nikola Tesla'ya benzetti.