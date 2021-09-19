ERG inşaatın yaptığı Ankara Niğde otoyolu için bakanlık harekete geçti

Ankara - Niğde otoyolunda yaşanan sıkıntılar sonrası bakanlık harekete geçti. Yıllardır bu yolu bekleyen vatandaşlar eksiklikler nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor.

ERG İnşaatın yaptığı Ankara - Niğde otoyolu eksikleri ve vatandaş şikayetleri ile gündemde. Yıllardır otoyolu bekleyen bölge halkı hayal kırıklığı yaşadı. Ulaştırma bakanlığı şikayetler üzerine harekete geçti.

Sürücülerden kimi aracını yol kenarına çekip ihtiyacını gideriyor. Kimi araç içerisinde dinleniyor.

Otoyolda tabelalar eksik… Dijital göstergelerin büyük çoğunluğuysa çalışmıyor. Peyzaj ise kaderine terk edilmiş durumda.

Ankara-Niğde otoyolu sürücüler için çileye döndü.

ERG İnşaat tarafından yapılan Ankara-Niğde otoyol projesinde vatandaşların şikayeti artıyor.

ERG inşaat, Ankara-Niğde otoyolunda bir sürü eksik bıraktı. Otoyol üzerinde bir tane bile dinlenme tesisi yok. Sürücüler, yolcular ihtiyaçlarını yol kenarlarında gideriyor.

Bir yığın eksiklik nedeniyle Ankara-Niğde otoyolu hayalet yola döndü.

Şimdiye kadar otoyolu dört gözle bekleyen vatandaşların şikayetleri üzerine ulaştırma bakanlığı da harekete geçti.

Bakanlığın sorunları ve sorumluları mercek altına aldığı öğrenildi.