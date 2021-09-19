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Manisa'da tarhana sermek isterken 6 metreden beton zemine düşen yaşlı kadın öldü

Demirören Haber Ajansı

MANİSA'nın Kula ilçesinde besihanenin teras katında tarhana sermek için çarşaf açtığı esnada dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten düşen Hanım Ayşe Sönmez (62), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Talihsiz kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

MANİSA'nın Kula ilçesi Körez Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Hanım Ayşe Sönmez (62), kendilerine ait besihanenin teras katında kardeşi Kadriye Ç. ile tarhana sermek için çarşaf açtığı sırada geri geri yürürken dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Sönmez, kardeşi Kadriye Ç. ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Hanım Ayşe Sönmez yaşamını yitirdi.

Hanım Ayşe Sönmez'in yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Sönmez'in tarhana sermek için açtığı çarşafla geri geri yürüdüğü ve bir anda dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten beton zemine düştüğü görünüyor.

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