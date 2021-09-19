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Göğüs dekolteli videosuyla Burcu Özberk nefesleri kesti! Aşk Mantık İntikam setinden paylaştı

Aşk Mantık İntikam dizisiyle fırtına gibi esen ünlü oyuncu Burcu Özberk'in dizi setinden paylaştığı göğüs dekolteli videosuyla nefesleri kesti.

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Aşk Mantık İntikam, tam gaz izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yaz boyunca da sette olan ve bölüm çekimlerini aksatmayan ünlü oyuncu Burcu Özberk'in başarısı dilden dile konuşuluyor. Ancak Özberk, başarısının yanı sıra güzelliğiyle de gündemde. Özberk'in Aşk Mantık İntikam dizisinin setinden paylaştığı video ise sosyal medyada çok konuşuldu. Özberk'in cesur kıyafeti seçimi ve dekoltesi hayranlarının gözünden kaçmadı.

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