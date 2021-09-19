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YEREL

'Namaz' provokasyonu! Bir anda her yerde başladı trafiğin ortasında namaz kılmaya duruyorlar

Türkiye'de son günlerde yol ortasında akan trafiğin içinde namaz kılmaya başlayan kişilerin videoları pıtrak gibi çoğalmaya başladı. Sanki bir yerden düğmeye basılmışçasına akan trafiğin içinde çoğunlukla da kıbleyle alakası olmayan yönlere durulan namazlar, tartışmaları da alevlendirdi.

Yol artısında namaz kılma kampanyasına ait son görüntü İstanbul'dan geldi. İstanbul E-5 karayolu üzerinde bir kişi, araçların geçişine aldırmadan namaz kılmaya başladı. Araçların hızla geçtiği sırada vatandaşlar namaz kılan kişiye tepki gösterdi.

Namazda 'Ne diyorsun lan' diye bağırıp namaza devam etti
Vatandaşlar ayrıca yol ortasında namaz kılan kişiye "Kıblen yanlış kıblen" dedi. Namaz kılan kişi de vatandaşa "Ne diyorsun lan" şeklinde bağırdı. 

Denyo, kıble bu tarafta. Kıblen yanlış!
Namaz kılarken sağa sola bakan kişiye seslenen vatandaşlardan biri, "E-5'in ortasında namaz kılıyor amcam. Allah kabul etsin yeğenim. Memleketin geldiği hale bak. Denyo, kıble bu tarafta. Kıblen yanlış" dedi.

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