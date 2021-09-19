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Çorum'da kamyonun freni boşaldı ortalık toz duman oldu: Acı bir korna sesiydi

İhlas Haber Ajansı
Çorum'da kamyonun freni boşaldı ortalık toz duman oldu: Acı bir korna sesiydi

ÇORUM'da freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı. Yokuş aşağı inerken freni bozulan hafriyat yüklü kamyon önce kavşak içerisindeki kaldırıma, ardından parkın istinat duvarını yıktı.

Çorum'da kamyonun freni boşaldı ortalık toz duman oldu: Acı bir korna sesiydi

Edinilen bilgilere göre, Diyar Günen yönetimindeki 21 BL 534 plakalı hafriyat yüklü kamyon Çamlık Caddesi'nde yokuş aşağı inerken freni patladı. Frenin patladığını fark eden sürücü, kornaya basarak vatandaşları ve yoldan geçen diğer sürücüleri uyardı.

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Çorum'da kamyonun freni boşaldı ortalık toz duman oldu: Acı bir korna sesiydi

Yaklaşık 800 metre giden kamyon önce eski Devlet Hastanesi Kavşağı’nda bulunan kaldırıma ardından parkın istinat duvarına çarptı. 

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Çorum'da kamyonun freni boşaldı ortalık toz duman oldu: Acı bir korna sesiydi

Çarpmanın etkisiyle istinat duvarını aşan kamyon Yunus Emre Parkı’na daldı.

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Çorum'da kamyonun freni boşaldı ortalık toz duman oldu: Acı bir korna sesiydi

Parkta bulunan 3 çam ağacını yıkan kamyon güçlükle durabildi.

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