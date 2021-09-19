Çorum'da kamyonun freni boşaldı ortalık toz duman oldu: Acı bir korna sesiydi

Edinilen bilgilere göre, Diyar Günen yönetimindeki 21 BL 534 plakalı hafriyat yüklü kamyon Çamlık Caddesi'nde yokuş aşağı inerken freni patladı. Frenin patladığını fark eden sürücü, kornaya basarak vatandaşları ve yoldan geçen diğer sürücüleri uyardı.