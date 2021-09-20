BIST 1.398
DOLAR 8,66
EURO 10,14
ALTIN 488,82
YEREL

İstanbul'da pes dedirten görüntü! Canlarını hiçe saydılar

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da bir işyerinin klimasını söken 5 kişinin tehlikeli çalışması görenlere pes dedirtti. Vatandaşlar tarafından kayıt altına alınan anlarda, klima söken kişilerin canlarını hiçe saydıkları görülüyor.

Olay, Bayrampaşa Numune Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir işyerinin klima ünitesini söken 5 kişi, hiçbir güvenlik önlemi almadı. Canlarını hiçe sayarak klima sökmeye çalışan kişileri, çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Klimanın sökümü esnasında yaşananlar, Kazasız kul olmaz ekibinden Hüseyin Akdeniz tarafından görüntülendi. Görüntülerde, işyerinin camına çıkarak aşağıya sarkan iki kişinin klima ünitesinin iplerinden tuttukları, caddede kurdukları merdivene çıkan iki kişinin klimayı yukarı doğru ittiği, diğer kişinin ise üstünde iki kişinin bulunduğu merdiveni tuttuğu görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da trafikte ortalık bir anda karıştı! Tekme ve yumruklarla saldırdılar
İstanbul'da trafikte ortalık bir anda karıştı! Tekme ve yumruklarla saldırdılar
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
İstanbul’da işkence dehşeti kamerada! 15 gün boyunca kırbaçlamışlar
İstanbul’da işkence dehşeti kamerada! 15 gün boyunca kırbaçlamışlar
Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: 3 kişi öldü
Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: 3 kişi öldü
Çorum'da freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı! Feci kaza kamerada
Çorum'da freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı! Feci kaza kamerada
İzmir’de koca dehşeti! Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti
İzmir’de koca dehşeti! Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti
Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı
Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı
İçimizden Biri 3. bölüm fragmanı
İçimizden Biri 3. bölüm fragmanı
İkimizin Sırrı 8. bölüm fragmanı
İkimizin Sırrı 8. bölüm fragmanı
Yargı 2. bölüm fragmanı
Yargı 2. bölüm fragmanı