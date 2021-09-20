Abdurrahman Dilipak’ın oğlu ABD Hava Kuvvetleri'ne mi çalışıyor?

Aşı karşıtı mitingin organizatörlerinden Abdurrahman Dilipak, "Oğlum Amerikan Hava Kuvvetleri'nin internet şirketinin Türkiye temsilcisi" dedi. Bir Twitter kullanıcısı o videoyu yayınlayınca oğlu Ahmet Taha Dilipak itiraz etti? Dilipak'ın diğer oğlu da Madonna'nın finans işlerini mi yapıyor? İşte o tartışma...

Son dönemde aşı karşıtı çıkışları ve Maltepe'deki miting organizasyonuyla tekrar gündemde olan Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın, Armağan Çağlayan'ın programında söyledikleri yeni bir tartışmayı başlattı. Dilipak, oğlunun ABD Hava Kuvvetleri'nin internet şirketinin Türkiye ortağı olduğunu söyledi.

Armağa Çağlayan'ın programında konuşan Dilipak, "Türkiye'de hiçkimsede, hatta ODTÜ'de bile internet yokken ABD'den yazılım, Almanya'dan akustik modem getirerek İngiltere üzerinden internete bağlanan ve konferans veren ilk kişiyim" dedi ve ekledi: "Oğlum Amerikan Hava Kuvvetleri'nin internet şirketinin Türkiye temsilcisi."

Dilipak'ın katıldığı programdan kısa bir bölüm alan Furkan Bölükbaşı isimli Twitter kullanıcısı, Dilipak'ın "Oğlum Amerikan Hava Kuvvetleri'nin şirketinin Türkiye temsilcisi" sözüyle bu videoyu paylaştı. Bu paylaşıma Dilipak'ın oğlu Ahmet Taha Dipilak tepki gösterdi. Oğul Dilipak, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

Biz ABD ordusuna çalışacağız ve kimse farketmeyecek!

"3.3 milyon kişi bu videoyu izledi ve içerisinden sadece bu 'süper ileri zekalı' tip bunu ortaya çıkardı. Biz abd ordusuna çalışacağız ve bugüne kadar devlet dahil kimse farketmeyecek :). Müfterilikte çıtayı çok daha yukarı taşıyorsun. Madonna için ne yumurtlayacaksın meraklandım."

Dilipak'ın oğlu Madonna'nın finans işlerine mi bakıyor?

Furkan Bölükbaşı isimli Twitter kullanıcısı "Bir oğlunuz ABD Ordusu'na çalışıyor, diğer oğlunuz Madonna'nın finans işlerine bakıyor. Size de aşı karşıtlığı üzerinden bir toplumsal taban oluşturup yerli aşımızı karalama vazifesi verildiğinin farkındaydık. Ama kimseye anlatamadık." mesajıyla devam etti paylaşımlarına.

Ahmet Taha Dilipak da buna "Yani iftira atanı sallayanı çok gördüm de böylesini hiç görmedim. Müfteriliğin Nirvanasına ulaşmış. Birde buna inananlar var onlara da diyecek bir şeyim yok. İspatlayamazsan şöylesin diyeceğim ama ona bile değmezsin..." diye teki gösterdi.