Bülent Arınç'tan ekonomik sıkıntı için olay sözler: Dindar insanlarımızın tersine döneceğini bir gün göreceksiniz!

Bülent Arınç katıldığı programda ekonomik gelişmelerin siyasete olan etkileriyle ilgili çarpıca açıklamalarda bulundu. Artan gıda fiyatları, kiralar gibi sorunlara dikkat çeken Arınç bunların dindar AK Parti seçmenini bile değiştireceğini söyledi.

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, önemli açıklamalarda bulundu. "Eyvah, dindarların gazabından korkmak lazım" diyen Arınç, "İşlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıkları zaman ne aslandı ne kaplandı hiç birisini dinlemez bu insanlar" ifadelerini kullandı.

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç TV5'te yayınlanan 4. Güç programında Hasan Basri Akdemir ve Mustafa Deniz'in sorularını cevapladı.

Artan fiyatlar, öğrencilerin yurt ve kira sorunu ve enflasyon ile ilgili sorulan soruya Arınç, “Eyvah, dindarların gazabından korkmak lazım, işlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıkları zaman ne aslandı ne kaplandı hiç birisini dinlemez bu insanlar” diye konuştu.

Bizim dindar insanların tersine döneceğini göreceksiniz

Bülent Arınç’ın açıklamaları şöyle:

“Bakın siyasetten kalan bir tecrübemi söyleyeyim. Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar dini böyle hamaset kokulu konuşmaların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa, din iman vatan millet bunlar bir kenarda durur onlara saygısını eksik etmez ama değer yargıları tamamen değişebilir."

Eyvah dindarların gazabından korkmak lazım

88 yılında ilk defa hacca gidiyordum. Bütün kafilemiz havalimanına geldi. Dediler ki ‘Vizelerin bir kısmı yetişmedi sizi bir gün veya en fazla iki gün İstanbul’da misafir edeceğiz.’ Ben eşimle beraber anlayışla karşıladım ama kafiledeki insanlar o kadar büyük tepki gösterdiler ki ağızlarından küfürler çıkmaya başladı. ‘Siz ne yapıyorsunuz’ dedim. ‘Ben anlamam nasıl vizeler gelmemiş, neden ertelenmiş, bizi mi kandırdılar?’

Ondan sonra koktum ve dedim ki ‘Eyvah, dindarların gazabından korkmak lazım’ işlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıkları zaman ne aslandı ne kaplandı hiç birisini dinlemez bu insanlar.

Biz 2002’de iktidara geldiğimiz zaman siyaset bu durumdaydı. Millet siyasetin dip yaptığını görüyor siyasetçiden kaçıyordu. Öyle bir ortam bizim işimize yaradı. 2020 tüm varlığımızı ortaya koyduğumuz ve milletin bizi kabullendiği bir dönemdi ki 20 yıldır devam ediyor.”