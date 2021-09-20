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BİLİM - TEKNOLOJİ

Baykar dikey iniş-kalkışlı insansız hava aracını paylaştı

Türkiye'nin ilk milli SİHA'larını yapan Baykar şirketi, TEKNOFEST'te ilk kez sergilenecek Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA'nın görselini paylaştı.

BAYKAR Savunma, son paylaşımıyla sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Yarın Atatürk Havalimanı'nda başlayacak TEKNOFEST'te ilk kez Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA'nın katılımcılarla buluşacağını duyuran BAYKAR'ın paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Paylaşımda "Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı #BayraktarDİHA ilk kez #TEKNOFEST2021'de Baykar standında sizlerle buluşacak. Geleceğe tanıklık etmek istiyorsan, yarın Atatürk Havalimanı'nda buluşalım!" ifadelerine yer verdi.

Yeni DİHA'nın TCG Anadolu Amfibi Çıkarma gemisi üzerinde konuşlandırılması planlanıyor.

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