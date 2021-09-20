Baykar dikey iniş-kalkışlı insansız hava aracını paylaştı

Bülent Arınç'tan ekonomik sıkıntı için olay sözler: Dindar insanlarımızın tersine döneceğini bir gün göreceksiniz!

İstanbul'da trafikte ortalık bir anda karıştı! Tekme ve yumruklarla saldırdılar

Adana'da 500 metre havada öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı