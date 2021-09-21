BIST 1.392
DOLAR 8,66
EURO 10,18
ALTIN 491,32
MEDYA

Yasak Elma 113. bölüm fragmanı

Yasak Elma dizisi 113. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Yasak Elma 27 Eylül 2021 Pazartesi akşamı FOX'ta...

Zeynep ve Yıldız birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rıdvan Dilmen hakkındaki iddialara yanıt verdi
Rıdvan Dilmen hakkındaki iddialara yanıt verdi
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
MasterChef Hamza'nın Murat Özdemir'in menajerliğini yaptığı iddia edildi
MasterChef Hamza'nın Murat Özdemir'in menajerliğini yaptığı iddia edildi
Tavuk kokoreç nasıl yapılır enfes lezzet!
Tavuk kokoreç nasıl yapılır enfes lezzet!
Erdoğan'dan önce kürsüye çıkıp tek bir şey söyledi: Tüm Müslümanların liderisiniz
Erdoğan'dan önce kürsüye çıkıp tek bir şey söyledi: Tüm Müslümanların liderisiniz
Antalya'da börekçide kahvaltı pahalıya mal oldu! Rahatlığı pes dedirtti
Antalya'da börekçide kahvaltı pahalıya mal oldu! Rahatlığı pes dedirtti
Bülent Arınç'tan ekonomik sıkıntı için olay sözler: Dindar insanlarımızın tersine döneceğini bir gün göreceksiniz!
Bülent Arınç'tan ekonomik sıkıntı için olay sözler: Dindar insanlarımızın tersine döneceğini bir gün göreceksiniz!
Bahçelievler'de otobüs kuyruğu geçide uzandı! 'Böylesi görülmedi' diye paylaştılar
Bahçelievler'de otobüs kuyruğu geçide uzandı! 'Böylesi görülmedi' diye paylaştılar
İzmir'de 5 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kaldı: Korkunç anlar kamerada
İzmir'de 5 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kaldı: Korkunç anlar kamerada
Abdurrahman Dilipak’ın oğlu ABD Hava Kuvvetleri'ne mi çalışıyor?
Abdurrahman Dilipak’ın oğlu ABD Hava Kuvvetleri'ne mi çalışıyor?