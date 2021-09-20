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MEDYA

MasterChef Hamza'nın Murat Özdemir'in menajerliğini yaptığı iddia edildi

2021 MasterChef Türkiye yarışmacılarından Hamza Mercimek'in papağanına işkence yaparak öldüren eski yarışmacı Murat Özdemir'in menajerliğini yaptığı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde 2021 MasterChef Türkiye yarışmacılarından Hamza Mercimek'in 20 yaşında bir kadınla olan konuşmaları ifşa olmuş ve epey gündem yaratmıştı.

Şimdilerdeyse ise sivri dili ve iddialı açıklamalarıyla bilinen Hamza Mercimek'in papağanına işkence yaparak öldüren eski yarışmacı Murat Özdemir ile önceden arkadaş olduğu ortaya çıktı.

Hatta Hamza'nın Murat Özdemir'in menajerliğini yaptığı söyleniyor.

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