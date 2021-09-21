Üsküdar Belediyesi 1. Derecede Doğal Sit alanı kararını takmadı! Validebağ korusuna moloz döktü

İSTANBUL'un en gözde yeşil alanlarından Validebağ Korusu’na sabahın erken saatlerinde Üsküdar Belediyesi iş makineleri girdi. Belediye çalışanları, kamyonla getirdikleri moloz ve kumu parkın ortasına döktü, vatandaşlar ise olaya tepki gösterdi.

Üsküdar Belediyesi, Anadolu Yakası'nın en büyük doğal yeşil alanlarından biri olan ve 1'inci Derece Doğal Sit Alanı ilan edilen Üsküdar’daki Validebağ Korusu'na sabahın erken saatlerinde iş makinesiyle girdi.

Belediye çalışanları daha sonra bölgeye moloz ve kum döktü. Olayı haber alan çevreciler ve mahalle sakinleri, duruma tepki göstererek iş makinelerini engellemeye çalıştı. Ancak görevliler, insan zinciri oluşturarak vatandaşlara engel oldu.

Validebağ Savunması ise konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Validebağ Üsküdar Belediyesi’nin çöplüğü değildir! Her ağacın dalının tek tek korunması gereken Validebağ korusuna şafak baskınıyla moloz dökmek hiçbir şekilde açıklanamaz!” dedi.

Başka bir paylaşımında ise “Üsküdar Belediyesi doğa katliamına devam ediyor! Yeni kamyonlar koruya girmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.