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Fotoğraf çektirmek istemişti! Beşiktaş'taki tarihi savaş topunun içinde mahsur kaldı!

Demirören Haber Ajansı

BEŞİKTAŞ Sahili'nde sergilenen tarihi savaş topunun içine girip sıkışan kişiyi itfaiye ekibi kurtardı.

Beşiktaş, Barbaros Meydanı'nda sergilenen Osmanlı dönemine ait ağızdan dolma demir kaval topun içine giren bir kişi burada sıkıştı. Bir süre çıkmak için çabalayan kişiyi çevredekiler de çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen Beşiktaş itfaiyesine bağlı ekipler tarihi savaş topunun ağız kısmında sıkışan kişiyi kurtardı. Fotoğraf çektirmek için topun içine girip sıkıştığı belirtilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

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