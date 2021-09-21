İzlerken tüyleriniz diken diken olacak! Hasta milyonere böyle ötanazi yaptılar
Ötanazi tartışması sürüyor. BBC'nin 10 yıl önce yayınladığı tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanan adamın ilaç içirilerek öldürülmesi anına ait görüntüler tekrar sosyal medyada gündem oldu. O anları izlerken tüyleriniz diken diken olacak.
İngiliz yayın kuruluşu BBC, ALS olarak bilinen ağır bir sinir sistemi hastalığına yakalanan ve İsviçre’de ötanazi kliniği Dignitas’ta kendi isteğiyle yaşamına son veren 71 yaşındaki İngiliz milyoner Peter Smedley’nin ölüm yolculuğunu dakika dakika yayınlamıştı. O görüntüler 10 yıl sonra tekrar güneme geldi. İşte izlerken tüylenizin diken diken olacağı o görüntüler...
İlerleyen hastalığı nedeniyle ölümü tercih etmiş...
“Ölümü seçmek” isimli bir saatlik belgeselde Smadley, eşi ile birlikte Dignitas kliniğine gidiyor. Burada ilerleyen hastalığı nedeniyle ölümü tercih ettiğini anlatıyor. Klinikte kendisine verilen ilacı içen Smadley, önce “Bunun bir zararı yok galiba” diyor. Ancak bir süre sonra kendinden geçmeye başlıyor.
Su istiyor ama su da vermiyorlar...
Yüzü kızaran ve nefes alması zorlaşan Smadley, yanındaki eşi ve doktorundan su istiyor. Su getirilmeyince yalvarmaya başlayan yaşlı adamı, doktor sarılarak teselli etmeye çalışıyor.
Eşi suçlu duruma düşmemek için izliyor...
Eşi Christine’a dönerek, onu son kez öpen Smadley’nin son sözü ise “Güçlü ol sevgilim” oluyor. 60 yaşındaki Christine ise “eşine yardım edip İngiliz yasalarına göre suçlu durumuna düşmemek için” olayı sadece izliyor.
Ölmek 12 bin 500 dolar
İsviçre’nin Zürih kentindeki Dignitas, 1998’de kuruldu. İsmi Latince ‘onur’ anlamına geliyor. Sloganı da, ‘Onurunla yaşa, onurunla öl’. İsviçre yasalarına göre kendi çıkarı olmadıkça bir insanın, diğer bir insanın intihar etmesine yardımcı olması suç değil. Klinik, ‘dernek’ statüsünde çalışıyor, çalışanlar “gönüllü” olarak gösteriliyor ve para almıyor. Ölmek isteyen kişi, isteğini ve hiçkimsenin baskısı altında olmadığını yazılı ve imzalı olarak beyan ediyor. Hasta imza atamayacak durumdaysa, isteği sesli olarak videoya kaydediliyor. Klinik ötanazilerde masraf olarak 6 bin dolar alıyor. Eğer cenaze işlemleri isteniyorsa, bu meblağ 12 bin 500 dolara çıkıyor. Dignitas’ın bugüne kadar 1000’e yakın kişinin ölmesine yardım ettiği sanılıyor. Doktorlar, hastalarına önce uyuşturucu özelliği olan Nembutal adlı ilacı aşırı dozda veriyor. Bu ilaç suya ya da meyve suyuna karıştırılıyor. İlacı içtikten ölümün gerçekleşmesi 45 dakika sürüyor.