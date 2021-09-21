İzlerken tüyleriniz diken diken olacak! Hasta milyonere böyle ötanazi yaptılar

Ötanazi tartışması sürüyor. BBC'nin 10 yıl önce yayınladığı tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanan adamın ilaç içirilerek öldürülmesi anına ait görüntüler tekrar sosyal medyada gündem oldu. O anları izlerken tüyleriniz diken diken olacak.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, ALS olarak bilinen ağır bir sinir sistemi hastalığına yakalanan ve İsviçre’de ötanazi kliniği Dignitas’ta kendi isteğiyle yaşamına son veren 71 yaşındaki İngiliz milyoner Peter Smedley’nin ölüm yolculuğunu dakika dakika yayınlamıştı. O görüntüler 10 yıl sonra tekrar güneme geldi. İşte izlerken tüylenizin diken diken olacağı o görüntüler...

İlerleyen hastalığı nedeniyle ölümü tercih etmiş...

“Ölümü seçmek” isimli bir saatlik belgeselde Smadley, eşi ile birlikte Dignitas kliniğine gidiyor. Burada ilerleyen hastalığı nedeniyle ölümü tercih ettiğini anlatıyor. Klinikte kendisine verilen ilacı içen Smadley, önce “Bunun bir zararı yok galiba” diyor. Ancak bir süre sonra kendinden geçmeye başlıyor.

Su istiyor ama su da vermiyorlar...

Yüzü kızaran ve nefes alması zorlaşan Smadley, yanındaki eşi ve doktorundan su istiyor. Su getirilmeyince yalvarmaya başlayan yaşlı adamı, doktor sarılarak teselli etmeye çalışıyor.

Eşi suçlu duruma düşmemek için izliyor...

Eşi Christine’a dönerek, onu son kez öpen Smadley’nin son sözü ise “Güçlü ol sevgilim” oluyor. 60 yaşındaki Christine ise “eşine yardım edip İngiliz yasalarına göre suçlu durumuna düşmemek için” olayı sadece izliyor.