Validebağ'a dökülen kum insan zinciri kurularak temizlendi
Validebağ Korusu'nda yapılaşmaya izin veren planın yürütmesi İstanbul 6. Bölge İdare Mahkemesi tarafından 3. kez durdurulurken, sabahın erken saatlerinde koruya gelerek bölgeye dökülen kumlar vatandaşlar tarafından insan zinciri kurularak taşındı.
İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük doğal yeşil alanlarından Validebağ Korusu'na sabahın erken saatlerinde giren iş makinelerinin döktüğü kum vatandaşlar tarafından taşındı.
Öte yandan koruya yönelik proje planına üçüncü kez yürütmeyi durdurma kararı çıktı.