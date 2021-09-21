Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada flaş açıklamalarda bulundu. Tüm dünyaya yerli aşı mesajı veren Erdoğan, "TURKOVAC'ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin yeni göç dalgalarını karşılamaya tahammülü olmadığını kaydetti.