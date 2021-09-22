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MEDYA

Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm fragmanı

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Evlilik Hakkında Her Şey'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Evlilik Hakkında Her Şey 28 Eylül 2021 Salı akşamı FOX'ta...

Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı isimlerin kadrosunda bulunduğu dizide Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işleniyor.

Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

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