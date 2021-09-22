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POLİTİKA

CHP Etimesgut İlçe Başkanı'ndan skandal sözler! Bu ceberrut adamı göndereceğiz köklerini kazıyacağız

CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partililer için skandal açıklamalar geldi. Erdoğan için "Bu ceberrut adamı bu ülkenin başından atacağız" diyen CHP'li Başkan Emir, "Bir daha gelmesinler diye de bunların kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı

CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, CHP Etimesgut İlçe Örgütü 3. Olağanüstü Kongresi'nde ilçe başkanlığına seçilmesinin ardından skandal ifadeler kullandı. 'Samsun'dan Atatürk'ün gelmesini beklemeyin, gelmeyecek! Hepiniz Atatürk olacaksınız" diyen Cemal Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partililere adeta kin kustu. Emin şunları söyledi:

- Bu ceberrut adamı bu ülkenin başından atacağız. Bir daha onlar gibi gelmesin diye de onların kökünü kazıyacağız.

- Bu kavgayı da Etimesgut'tan ateşleyeceğiz. Artık kimler korkacaksa onlar korksun...

- Bizim bir sloganımız var 'Korkmayacağız, yılmayacağız, susmayacağız' diye... "Korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız" diyeceğiz...

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