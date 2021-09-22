Sergen Yalçın, kendisine hareket çeken Mario Balotelli için ne demişti? Aklı yok bu çocuğun

Beşiktaş'ın 3-0 önde iken 3-3 bitirdiği Adana Demirspor maçına MArio Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareket damga vurdu. Balotelli, Sergen Yalçın'a neden kızgın? Srgen, Balotelli için ne demişti?

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u konuk etti. 3-3 biten maça Adana Demirspor'un forveti Mario Balotelli'nin Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'a yönelik hareketi damga vurdu.

78. dakikada attığı golle skoru 3-2’ye getiren Mario Balotelli, golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine doğru gelip hareket yaptı. Bu hareketi sonrasında sarı kartla cezalandırılan Balotelli, maçın bitimiyle birlikte soluğu yeniden aynı noktada aldı. Uzun tartışmalar yaşandı.

Bu çocuğun beyni yok!

Balotelli'nin Sergen Yalçın'ı hedef almasının altında yatan nedeninin yıllar önce Sergen'in "Bu çocuğun beyni yok" yorumuna cevap olduğu iddia edildi. Sezon öncesinde Beşiktaş’ın da ilgilendiği İtalyan forvet için teknik direktör Sergen Yalçın onay vermediğini açıklamıştı. Sergen Yalçın Balotelli'yi neden istemediğini ise Haber Global'de Candaş Tolga Işık'a şöyle anlatmıştı:

Kafama yatmadı istemedim...

"Oyuncunun iyi ya da kötü olmasıyla bir ilgisi yok. Alacağımız oyuncunun net bir oyuncu olması ve kafamızda soru işareti kalmaması lazım. Çünkü Beşiktaş’a santrfor alıyorsun. İzleyerek alamazsın. 4-5 senedir çok oynayan bir oyuncu değil. Kafamızda soru işareti olduğu için ben uygun görmedim, kafama yatmadı."