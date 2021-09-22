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Haluk Levent sevenlerini konser öncesi sosyal medyadan 'tehdit etti'

Ünlü şarkıcı ve AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile vereceği konserler öncesinde sosyal medya hesabından takipçilerini ve sevenlerini 'tehdit' etti.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kameraların karşısına uzun saçlı bir perukla çıkan Haluk Levent, hayranlarını Rus Kızılordu Korosu'yla vereceği konsere davet etti. Ünlü şarkıcı, vereceği konserlere sevenlerini davet ederken "Konserlere gelmezseniz karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak" diyerek yaptığı paylaşımın altına da, "Hepinizi tehdit ediyorum" notunu düştü.

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