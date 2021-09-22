Meral Akşener'den yardım istedi! Akşener'in omzuna el koyup dinlediği isim bakın kim çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Çatalca'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında yoluna çıkan ve KHK ile ihraç edilmiş bir polis memuru olduğunu öne söyleyen kişi yardım istedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptığı açıklamada, Akşener'den yardım isteyen kişi için, "tipik, yalancı, bir FETÖ'cüdür" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in dünkü Çatalca gezisinde FETÖ’den ihraç edilen eski bir polisin ‘KHK mağduru’ olduğu iddiasıyla sırtını sıvazladı. 1999 yılındaki Bank Asya hesabından dolayı ihraç edildiğini öne süren kişi, Akşener'den KHK'lıların sorunlarını dile getirmesini talep etti.

Akşener, kendisine derdini anlatan kişinin omzuna elini koyup uzun uzun dinledikten sonra hiçbir açıklama yapmadan oradan ayrıldı. Bu kişinin Bylock'u kullandığı için polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı.

Bakan Yardımcısı açıkladı: Bylock kullanıcısı...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Meral Hanım'ın sırtını sıvazladığı kişi, FETÖ'nün haberleşme aracı Bylock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur. Van Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 3 ay mahkumiyet kararı verilmiş tipik, yalancı, bir FETÖ'cüdür" ifadelerini kullandı.