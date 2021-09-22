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DÜNYA

Dehşete düşüren görüntüler! Kanarya Adaları'ndaki yanardağdan akan lavlar havuzu doldurdu

Kanarya Adaları’nın en büyük 5. adası La Palma’da yer alan Cumbre Viejaya Yanardağından akan lavlar, ulaştığı yerleşim yerindeki bir havuzu doldurdu.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor. Geçtiğimiz pazar günü gününden bu yana adada yaşayan 80 bin kişiden 6 bini güvenli bölgelere tahliye edildi.

Patlamanın ardından çatlaklardan akan lavlar yerleşim yerlerinde ilerleyişini sürdürürken, adanın daha yoğun nüfuslu kıyılarına yaklaştı. Lavlar, ulaştığı bir evin havuzunu doldururken, bahçedeki ağacı da tutuşturdu. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, lavlar 166 evi yok etti. Bilim adamları, 50 yıl sonra aktif hale gelen yanardağdan dökülen lav akıntılarının haftalar ya da aylarca sürebileceğini belirtiyor.

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