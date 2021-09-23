Arda Türkmen ve Melodi Elbirler evlendi efsane düğünde gelinlik yanıyordu!

Ünlü aşçı/şef Arda Türkmen ile Influencer Melodi Elbirliler evlendi. Çift, önceki akşam Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen bir düğün töreni ile birbirlerine 'evet' dedi. Melodi Elbirler'in gelinliği ise neredeyse yanıyordu!

Ünlü şef Arda Türkmen, sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile dünyaevine girdi. Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan çift, hayatlarını birleştirdi. 200 davetlinin katıldığı geceden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Türkmen ile Elbirliler'in ilk dansı objektiflere yansıdı. Düğünün başlangıcında, nikahın kıyılacağı alana doğru yürüyen çift kendilerini bekleyen sürprizden habersizdi Ellerinde maytaplarla çiftin geçişini bekleyen konuklardan birinin yanan maytabı gelinliğin kuyruğuna düşürmesinin ardından, Melodi Elbirler'in gelinliğinin kuyruğu neredeyse alev almaya başlıyordu ki, Elbirler'in Influencer arkadaşı Sibil Çetinkaya yetişerek yanan maytabı aldı. O anlar Instagram'da defalarca paylaşıldı.