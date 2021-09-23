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CHP

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun sözleri tartışma yarattı: Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı seçilmesi lazım

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun katıldığı bir canlı yayın programında şu an cezaevinde bulunan HDP'nin Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili sözleri dikkat çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun katıldığı bir canlı yayında "Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım. Yani inşallah" ifadelerini kullanması tartışma yarattı. Bazı partilileri de Erdoğdu'nun sözlerini eleştirdi.

Siyaset sahnesinde Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları devam ederken, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan gündem yaratan bir çıkış geldi. Erdoğdu, katıldığı canlı yayında HDP'nin eski lideri Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini ifade etti. Güneydoğu'daki kayyumlardan bahsederken "O zaman Demirtaş'ın cumhurbaşkanı seçilmesi lazım" diyerek sözlerini sürdürdü.

Keşke böyle renklilikler olsa

Erdoğdu, "Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım. Yani inşallah... Keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı" dedi.

Erdoğan için ölsün istiyorum videosu paylaşmıştı

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından geçtiğimiz günlerde bir köpeğin videosunu paylaşmıştı. Videoda köpeğin sahibinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Gıcık oluyorum adama ölsün istiyorum" dediği duyulmuştu.

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