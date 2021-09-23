TRT1 Teşkilat 2. sezona bomba transferler: 'Memati' ve Maraşlı'nın Yavuz'u geliyor

TRT1 Teşkilat dizisi yeni sezona bomba isimlerle geliyor. Reytingi yüksek dizinin kadrosuna Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun ve Maraşlı'nın Yavuz'u Hakan Boyav dahil oluyor.

TRT1 dizisi Teşkilat yeni sezona bomba transferlerle başlıyor. Başrollerini Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Serdar Yeğin, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman ve Ezgi Eyüboğlu'nun paylaştığı TRT dizisi Teşkilat sürpriz bir bölüm sonuyla sezon finaline girmişti. Teşkilat dizisi yeni sezonda da Pazar akşamları yayınlanmaya devam edecek. Yeni sezonun ilk bölümü ise 26 Eylül Pazar günü başlıyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan sürpriz bir tanıtım ile de yeni sezona bomba gibi hazırlandıklarını ispat ettiler. En son Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabah olarak izlediğimiz Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun, Teşkilat dizisinde yeni sezonda boy gösterecek oyunculardan biri....