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KANAL D Ece Üner ile Susma'da gözyaşları sel oldu 4 yıldır görmediği ablasına kavuştu

KANAL D Ece Üner İle Susma programında duygusal anlar yaşandı. Sunucu Ece üner'in de gözyaşlarını tutamadığı abla-kardeş buluşmasında, filmleri aratmayacak bir 'dolandırma' olayı da ortaya çıktı.

KANAL D'de yayınlanan Ece Üner İle Susma programıyla haber spikerliği kariyerini noktalayıp gündüz kuşağına transfer olan Ece Üner, programında işlenen konu karşısında soğukkanlılığını koruyamayarak gözyaşlarına boğuldu. Ece Üner ile Susma’ya katılan 55 yaşındaki Fatma Akın, 6 yıl birlikte olduğu ve evlenme planları kurduğu Eray tarafından 6 milyon lira dolandırıldığını iddia ederek programa başvurmuştu. 

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