Prof. Dr. Zafer Kurugöl : Aile hekimliğinde bebeklere yanlışlıkla Covid 19 aşısı yapıldı!
NTV'de canlı yayınında Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere 'yanlışlıkla kızamık yerine Covid aşısı' yapıldığı açıklaması olay oldu. Zafer Kurugöl, bu bebeklerin sonuçlarının çok ünlü bilim dergisinde yayınlanacağını söyledi.
NTV ekranlarında konuşan Ege üniversitesi öğretim üyesi Çocuk enfeksiyon aşılama derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere Kovid 19 aşısı yapıldığını dile getiren Zafer Kurugöl, aşının onlara hiçbir yan etkisi olmadığını ve sonuçların ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını söyledi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği ülkemizde son olarak 12 yaş üstüne velisinin izni ile aşı onayı verilmişti. Çocuklarda vaka sayısının artması nedeniyle NTV ekranlarında açıklamalar yapan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çok tartışılacak ifadeler kullandı.
6 aylık bebeklere yanlışlıkla Covid aşısı
Yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Kovid aşısı yapıldığını belirten Zafer Kurugöl, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını hatta antikor sağladığını ifade etti. Bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da ekledi.
Sonuçlar tıp dergisinde yayınlanacak
Konuyla ilgili açıklamalarında Kurugöl şunları söyledi:
"Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."
Ortalık ayağa kalktı
Ege üniversitesi öğretim üyesi Çocuk enfeksiyon aşılama derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün açıklamaları ortalığı ayağa kaldırdı. Sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşen bu açıklama sonrası Zafer Kurugöl hakkında soruşturma açılması talepleri dile getirildi. Skandal açıklamaya imza atan Zafer Kurugöl ise sessizliğe büründü.
İlk açıklama Aile Hekimleri Federasyonu'ndan
Aile Hekimleri Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Aile Sağlığı Merkezlerinde 'yanlışlıkla' aşı sırası gelmemiş kişilere uygulama yapıldığı iddiası gereği yansıtmamaktadır. Aşılar barkod okutarak, sistemle eşleşme yapılarak vatandaşlara uygulanmaktadır" denildi.
Kurugöl'den yeni açıklama: Güvenilirliğini anlatmak için...
Prof. Dr. Zafer Kurugöl, gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaptı. “Bunu gizleyecek bir şey yok. Bunu aşı karşıtlığına çevirmek gerçekten vicdansızlık” diyen Prof. Kurugöl, “Vurgulamak istediğim şey şudur; bir küçük bebekte bile yan etki yapmayacak kadar güvenli bir aşı olduğunu vurgulamak istiyorum. Ama olayı yanlış bir şekilde yorumladılar. Burada gerçeklere hakaret ediyorlar. Bunu yapanlar toplum sağlığını tehlikeye atıyorlar” dedi.
Kurugöl şunları kaydetti: "Bu aşılama Ege Üniversitesi’nde yapılmamıştır. Bu aşı burada yapılmış değil. Bu aşı 104 milyon dozun içerisinde münferit bir tek şimdiye kadar Türkiye’de görülmüş bir olaydır. Zaten gerekli işlemi, Sağlık Bakanlığı’nda adli kurumlarda işleme almışlardır. Bize niçin gelmiştir? Bize İzmir dışında yapılan bu aşı, yapıldığında çocuk burası bölgenin en güçlü hastanesi olduğu için bize gelmiştir. Bu çocuğun izlenimini biz yaptık. Bu çocuğu her açıdan kalbini böbreklerini hem laboratuvar tetkiklerini izledik. Çok ciddi bir şekilde izledik. Aşı yapılır yapılmaz zaten bunu yapan kişiler bunu gizlemiş değillerdir, bilerek de yapmamışlardır. Aile sağlığı merkezlerinde milyonlarca kişiye aşı yapılıyor. Öyle büyük bir hizmet veriyorlar ki, onların hizmetlerini yok saymak böyle münferit bir olayla aşılamayı ve aşı yapan kurumları karalamak bence vicdansızlıktır. Biz sadece Ege Üniversitesi olarak bu çocuğu monitilize ettik. Günlerce izledik en ufak bir şey olur mu diye. En ufak bir şey olmadı. Ondan sonra her gün kontrole geldi. Beni vurgulamak istediğim şudur; küçük bir bebekte bile Kovid aşısı yaptığınızda yan etki ortaya çıkmıyor. Çocuklarda insanlarda aşılama çok önemlidir."