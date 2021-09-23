Cübbeli Ahmet Hoca'dan şok İmam Hatip çıkışı! 'Çocuklarınızı İmam Hatip'e göndermeyin'

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te İmam Hatip Liselerini hedef aldı. Ünlü, “Çocuklarınızı İmam Hatip Lisesine göndermeyin, düz okullara gönderin. Daha az hasarla çıkarlar" dedi...

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ programına katılan Cübbeli Ahmet Hoca ismi ile bilenen Ahmet Mahmut Ünlü, Hakan Bayrakçı ve Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı. İmam Hatip Liselerini hedef alan Cübbeli Ahmet Hoca, “Çocuklarınızı İmam Hatip Lisesine göndermeyin, düz okullara gönderin" tavsiyesinde bulundu.



Ahmet Mahmut Ünlü, “Çocuklarınızı İmam Hatip Lisesi ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin" dedi. Ahmet Hakan'ın "aaaa niye?" diye şaşkınlıkla sorması üzerine Cübbeli Ahmet Hoca şöyle devam etti:

"Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim. Bütün çevremdeki insanlar çocuklarımızı gönderdik kız çocuklarımız geliyor, Hoca sahabeye hakaret, hadis, mezhep yok… Yani müfredat işlemiyor. Müfredattaki şeye yorum katıyor. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyor. Bugün ilahiyatta benim reddiye yaptığım adamlardan 'Kuran değişsin' diyen adam şu an da Ankara ilahiyatta hoca...”