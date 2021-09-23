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Şevval Şahin'in sevgilisi Marcus Yiğit Aral'ın dayak yediği anlar kamerada!

Miss Turkey 2018 birincisi ve ünlü manken Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada...

Ünlü model Şevval Şahin’in sevgilisi olan ve Kerem Kamışlı’yı denize atmasıyla gündem olan iş insanı Yiğit Marcus Aral'ın, Taksim’de yere yatırılarak tekme ve yumruklarla öldüresiye dövüldüğü anlar kameralara yansıdı. İtalya tatilinden dönen Yiğit Marcus Aral ile sevgilisi Sevval Şahin, evlerine girerken saldırıya uğradı.

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