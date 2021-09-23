BIST 1.400
DOLAR 8,74
EURO 10,25
ALTIN 499,11
YEREL

Sosyal medya bunu konuşuyor! Yokuşta zorlanan kağıt toplayıcısını aracın bagajına oturtup yukarı çekti

İSTANBUL Başakşehir'de dik bir yokuşu çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısı gencin yardımına o esnada oradan geçen bir sürücü yetişti. Aracının bagajına bindirilen genç el arabasını tutarak yukarı çıkarırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Kayabaşında meydana geldi. Kağıt toplayıcısı bir genç dik bir yokuşa denk geldi. Yokuşu çıkmaya çalışan ancak çıkmakta zorlanan genci fark eden bir kişi aracının arka kısmında bulunan kapıyı açarak kağıt toplayıcısı ve aracının yokuşu çıkmasına yardımcı oldu.

O esnada orada bulunan vatandaşların takdirini kazanan davranış ise cep telefonu görüntüsü ile kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Prof. Dr. Zafer Kurugöl : Aile hekimliğinde bebeklere yanlışlıkla Covid 19 aşısı yapıldı!
Prof. Dr. Zafer Kurugöl : Aile hekimliğinde bebeklere yanlışlıkla Covid 19 aşısı yapıldı!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan şok İmam Hatip çıkışı! 'Çocuklarınızı İmam Hatip'e göndermeyin'
Cübbeli Ahmet Hoca'dan şok İmam Hatip çıkışı! 'Çocuklarınızı İmam Hatip'e göndermeyin'
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'bomba dosya' iddiası! 'Çok kapsamlı, çok can alıcı, çok yıkıcı'
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'bomba dosya' iddiası! 'Çok kapsamlı, çok can alıcı, çok yıkıcı'
Bursa'da inanılmaz dolandırıcılık! 60 bin lira dolandırıldı! Geri ödeyeceğiz diye bir daha dolandırdılar
Bursa'da inanılmaz dolandırıcılık! 60 bin lira dolandırıldı! Geri ödeyeceğiz diye bir daha dolandırdılar
Arda Türkmen ve Melodi Elbirler evlendi
Arda Türkmen ve Melodi Elbirler evlendi
Arda Türkmen ve Melodi Elbirler evlendi efsane düğünde gelinlik yanıyordu!
Arda Türkmen ve Melodi Elbirler evlendi efsane düğünde gelinlik yanıyordu!
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun sözleri tartışma yarattı: Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı seçilmesi lazım
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun sözleri tartışma yarattı: Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı seçilmesi lazım
Mersin'de genç kadın çığlık atarak balkona çıktı! Düşerek ağır yaralandı
Mersin'de genç kadın çığlık atarak balkona çıktı! Düşerek ağır yaralandı
Şanlıurfa'da çarşaf giyip eve giren hırsız uyuyakaldı! Odaya girince...
Şanlıurfa'da çarşaf giyip eve giren hırsız uyuyakaldı! Odaya girince...