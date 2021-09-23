Kumru nasıl yapılır harika lezzet!

İzmir'in meşhur lezzetlerinden kumru, sandviç ekmeğinin arasına domates, biber ve tulum peyniri konularak hazırlanan soğuk bir sandviçtir.

İzmir'e gittiğiniz zaman sokak satıcılarında, tezgahlarda ya da pastahanelerde görmeniz mümkündür. Günümüzde içerisine kömürde pişmiş sucuk, sosis, salam, kaşar peyniri ve domatesin yanı sıra ketçap ve mayonez de eklenerek hazırlanan sandviçlere de kumru denmiştir. Her iki türlüsü de güzel olan kumruyu İzmir'de yeme şansınız yoksa evde de basitçe hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...



Malzemeler;

5-6 Adet sandiviç ekmeği, 4 adet orta boy sosis, 1 orta boy salam, 4 adet orta sucuk, 200 gram kaşar peynir, Yeterince ketçap, yeterince mayonez.