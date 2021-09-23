Türkiye'de kürt sorunu var mı?

Kürt sorununa çözüm polemiği için konuşan Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "O zaman o genel başkana söyleyelim HDP'nin TBMM Başkan Vekilliği yaptığı zaman, el kaldırıp söz istemesin, nasıl el kaldırıp söz istiyor?" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümü için yaptığı açıklama sonrası HDP'li Sezai Temelli tarafından yapılan açıklamada çözümün adresi İmralı olarak gösterilmesi tartışmalarına cevap verdi.

Kürt sorunu ve HDP ile ilgili açıklamaları, ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin buna yönelik sözleri sorulan Kılıçdaroğlu, her politikacının samimi ve dürüst olması gerektiğini söyledi. Gazeteci Hadi Özışık Perde Arkası programında bu konuyu masaya yatırdı.