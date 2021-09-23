Beşiktaş'a küfür edip el hareketi yaptı! Serdar Ortaç'a Çarşı'dan tepki: Hiç ders almıyorsun

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sahne aldığı bir mekanda Beşiktaş hakkında skandal sözler sarf etti. Ortaç'a Çarşı grubu ve Beşiktaş taraflarının yanı sıra Bülent Uslu ve Kardeşlerim oyuncusu Celil Nalçakan da tepki gösterdi.

Ünlü popçu Serdar Ortaç, Beşiktaş - Adana Demir maçından sonra sahne aldığı mekanda, Adanalıları kutlarken argo ifadeler kullanıp, el hareketleri yaptı. Ortaç şarkısını kesip "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta ağzına s..tı helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz" dedi.



Öte yandan bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlar, ünlü şarkıcıya sert sözlerle yüklendi. 'Özür' bekleyen siyah-beyazlılar, Ortaç'ı topa tuttu. 51 yaşındaki şarkıcının, fanatik bir Galatasaraylı olduğu ve ara ara takımına besteler yaptığı biliniyor.



Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı sosyal medya hesabından "Serdar Ortaç Yaşadıklarından hiç ders almıyorsun… Hayatın zincirleme “yapmasaydım, etmeseydim” keşkelerle dolu… Senden beklenen sözler, beklenen hareketler. Hiç şaşırtmıyorsun. Bu edep dışı, ahlak dışı el hareketi ve sözlerinin (hukuki) maddi, manevi yaptırımları olacaktır!" açıklamasını yaparak Ortaç'a tepki gösterdi.

Beşiktaş Kongre Üyesi ve spor yorumcusu Bülent Uslu ise Ortaç'la ilgili "Serdar Ortaç sen adam mısın?" tweetini paylaştı.

Fanatik Beşiktaşlılığı ile bilinen Kardeşlerim dizisi oyuncusu Celil Nalçakan ise Ortaç "Sen hayırdır birader?" diyerek tepki gösterdi.